Calciomercato Lazio | Gudmundsson, ci siamo: affare in chiusura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Affare in chiusura per Albert Gudmundsson. La Lazio è vicinissima all'arrivo dell'islandese della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Fumata bianca a un passo.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna forte su Albert Gudmundsson. A prescindere da Cancellieri (che dovrebbe rimanere), la società biancoceleste sta lavorando per l'arrivo dell'islandese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro (probabilmente con bonus). La Fiorentina ha bisogno di liberarlo dopo gli arrivi di Gnonto e Beto e la Lazio sembra essere l'unica alternativa valida. Per questo sono ripresi i contatti tra club per far sbarcare a Formello l'ex Genoa.