Calciomercato Lazio | "Dia al Rennes: Here we go!": l'annuncio di Fabrizio Romano

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È fatta per il passaggio di Boulaye Dia al Rennes. Il centravanti lascia la Lazio per tornare a giocare in Francia. Solo quest'estate era stato riscattato dal club biancoceleste per 11,3 milioni di euro dalla Salernitana, dopo due anni di prestito. Ora rientrerà in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate (e semplici) condizioni. A confermare l'affare è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato la buona riuscita dell'operazione con il suo consueto "Here we go!". Di seguito il post.

🚨️ Boulaye Dia leaves Lazio to join Rennes on loan with option to buy clause that could become mandatory.



Potential fee worth €10m. pic.twitter.com/1i4m8yksBA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026