Calciomercato Lazio | "Dia al Rennes: Here we go!": l'annuncio di Fabrizio Romano

01.09.2026 08:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | "Dia al Rennes: Here we go!": l'annuncio di Fabrizio Romano
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È fatta per il passaggio di Boulaye Dia al Rennes. Il centravanti lascia la Lazio per tornare a giocare in Francia. Solo quest'estate era stato riscattato dal club biancoceleste per 11,3 milioni di euro dalla Salernitana, dopo due anni di prestito. Ora rientrerà in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate (e semplici) condizioni. A confermare l'affare è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato la buona riuscita dell'operazione con il suo consueto "Here we go!". Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.