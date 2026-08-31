Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Ancora Joselu: chieste informazioni"

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio resta vigile su Joselu. È quanto riportato su X da Florian Plettenberg, giornalista di SkySports DE: la società biancoceleste avrebbe chiesto di nuovo informazioni per il centravanti spagnolo, già accostato diversi giorni fa. Sull'ex Real Madrid, attualmente svincolato, ci sarebbero anche l'Union Berlino, l'Eintracht Francoforte e alcuni club in Spagna.

Nelle ultime ore di mercato, la Lazio sta lavorando alle uscite di Ratkov (ormai fatta al Levante), Dia (sempre più verso il Rennes) e Cancellieri (richiesto dal Genoa). Per sostituirli ci sono i nomi di Icardi (di cui ha parlato il suo avvocato) e l'ex Parma Man, ora in forza al PSV. A questi si aggiunge ora anche Joselu, che la società biancoceleste non sembra voler mollare.