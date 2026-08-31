WOMEN | Ora è anche ufficiale, alla Lazio arriva Ngueleu: il comunicato
31.08.2026 15:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Nuovo acquisto in casa Lazio Women. Come anticipato in mattinata, la squadra di Grassadonia potrà contare dai prossimi match su un nuovo attaccante. Arriva infatti a Formello dal Montpellier, dopo aver vinto la Coppa d’Africa con il Camerun e aver giocato anche per il PSG, Nina Soufiya Ngueleu.
Questo il comunicato del club. “La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica che Nina Soufiya Ngueleu è una nuova calciatrice biancoceleste”.
“Attaccante camerunense classe 2004, in carriera ha vestito le maglie prestigiose di Paris Saint-Germain e Montpellier, conquistando anche la Coppa d’Africa con la propria nazionale. Benvenuta Soufiya!”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.