Lazio, Romagnoli tra Al Sadd e Atalanta. La società smentisce Zebic, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ore decisive per il futuro di Alessio Romagnoli. Il centrale della Lazio spera che prima della conclusione della finestra estiva di calciomercato si riesca a trovare una soluzione per lasciare la Capitale.

Al Sadd e Atalanta restano in corsa, ma manca poco tempo. In caso di partenza dell'ex Milan, la Lazio dovrebbe sostituirlo. Il nome caldo di questi giorni è quello di Marko Zebic, difensore classe 2007 di proprietà della Dinamo Zagabria. Ma non è detto che sia lui il prescelto.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, la società biancoceleste avrebbe smentito un interesse per il diciannovenne. L'identikit, però, non si allontanerebbe di molto: per sostituire Romagnoli, la Lazio cerca un giovane profilo dall'estero, il cui nome però non sarebbe ancora trapelato.