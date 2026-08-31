Lazio - Genoa, Frattesi trascinatore: le pagelle dei quotidiani
31.08.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Nuova partita, nuovo gol. Da quando è arrivato, Frattesi si è distinto in campo e anche sul tabellino, essendo l'autore dei due gol segnati dalla Lazio in queste prime due uscite di campionato. Il migliore contro il Genoa, insieme a Tavares che gli ha servito l'assist, come hanno stabilito anche i vari quotidini nazionali.
Di seguito le sue pagelle:
Corriere dello Sport - 7,5
Il Tempo - 7
Gazzetta dello Sport - 7
Tuttosport - 7
Messaggero - 7,5
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.