Lazio, riapre la campagna abbonamenti: tutti i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - L'Olimpico, contro il Genoa, è stato uno spettro: appena 6058 tifosi presenti, con anche il settore ospiti chiuso.

Eppure, due giorni prima a Formello, circa mille tifosi avevano invece partecipato all’allenamento a porte aperte, sostenendo Gattuso e la squadra e chiedendo foto e autografi. Un’atmosfera cancellata dall’Olimpico, dove la frattura tra società e tifoseria è tornata evidente.

Inoltre, la società riaprirà da oggi all’11 settembre la campagna abbonamenti. Ma la risposta dell’Olimpico racconta quanto sia difficile, al momento, immaginare un’inversione di tendenza, nonostante il buon inizio in campionato.