Lazio - Genoa, Frattesi esulta via social: il messaggio dopo la vittoria - FOTO

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Frattesi è stato il protagonista assoluto della vittoria della Lazio sul Genoa, nella serata del debutto stagionale all'Olimpico. L'ex Inter ha fatto il bis: dopo aver deciso la sfida a Bologna, si è replicato anche in casa contro i rossoblù.

Il centrocampista ha condiviso sui social la gioia per i tre punti e soprattutto, per il gol. Un carosello di scatti che raccontano il match accompagnati dal messaggio: "Marameo" con un cuore celeste e l'emoticon degli occhiali.

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