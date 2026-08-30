Lazio, Marchegiani: "Sembrava in difficoltà, invece..."
30.08.2026 23:02 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Negli studi di Sky Sport, al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Genoa, è intervenuto Luca Marchegiani per commentare la prova dei biancocelesti all'Olimpico. "La Lazio sembrava una sqaudra in difficoltà dopo la Coppa Italia, invece poi ha trovato solidità difensiva in campionato".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.