Lazio - Genoa, l’Olimpico è deserto: il dato finale sulle presenze
30.08.2026 20:58 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Dal 30 gennaio 2026 al 30 agosto. Sette mesi più tardi la Lazio torna a giocare all’Olimpico contro il Genoa come accaduto in occasione della prima gara senza tifosi allo stadio. Passano i mesi, non cambia la posizione del tifo biancoceleste. Desolante la cornice offerta dallo stadio Olimpico: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono appena 6058 gli ingressi odierni allo stadio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.