WOMEN | Eurogol Martin e super Goldoni: la Lazio batte anche il Parma

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio Women. Dopo la Napoli a Formello cade anche il Parma sotto i colpi della squadra di Grassadonia, che vola a punteggio pieno insieme all’Inter, primo per la differenza reti dopo aver travolto il Napoli. La gara si apre subito con una buona chance per Goldoni, ma la sfera finisce a lato. Dopo dieci minuti di gioco rischia tanto Freeman con i piedi ma le ducali non ne approfittano e sprecano anche tre minuti più tardi con Ambrosi di testa. La Lazio prova a farsi vedere con Visentin, che calcia però in equilibrio precario senza trovare fortuna.

Serve allora un miracolo di Freeman al 17’ su Dominguez per evitare alle biancocelesti di passare in vantaggio. Il salvataggio è decisivo: quattro minuti più tardi Visentin crossa per Goldoni che controlla sul secondo palo e trova una traiettoria imprendibile per Ceasar. Il vantaggio aiuta la Lazio Women, che rischia poco per il resto del primo tempo tremando soprattutto sui piazzati e trova addirittura il raddoppio al 41’ con un eurogol da lontanissimo di Martin.

Il doppio vantaggio mette in discesa il lavoro della Lazio Women che nel secondo tempo, con la consueta girandoli di cambi, controlla agevolmente la partita e porta a casa tre punti decisivi, con lo spavento nel finale per un colpo al volto di Freeman, soccorsa e poi regolarmente tornata in campo in tempo per assistere anche al rosso per Ambrosi dopo il fallo su Camacho.

Non ancora qualificata alle semifinali di Serie A Women’s Cup però la squadra di Grassadonia, che tra una settimana contro l’Inter dovrà vincere per avere la certezza di passare il turno ma potrebbe accontentarsi anche di un pareggio e addirittura di una sconfitta, a seconda degli incastri nella classifica delle migliori seconde che per ora vede Lazio Women a 6 punti (a +4 di differenza reti), Milan a 4 punti (con +1 di differenza reti) e Roma a 3 punti (+1, ma Fiorentina e Ternana devono ancora giocare e sono ferme e a zero punti). Prime a 6 punti Inter (+7), Sassuolo (+2) e Juventus (+3).