Lazio - Genoa, le probabili formazioni: chance Isaksen, gioca Frattesi

30.08.2026 10:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Genoa, le probabili formazioni: chance Isaksen, gioca Frattesi
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Dopo la prima vittoria in campionato, la Lazio torna all'Olimpico. Di fronte ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi, sconfitto all'esordio contro il Napoli (non senza polemiche). Gattuso dovrà fare sicuramente a meno di Patric, Gigot e Cataldi; out anche Marusic e Dele-Bashiru, entrambi ko per un infortunio ai flessori (ne avranno per circa venti giorni). Di fronte a Mandas ci sarà nuovamente la coppia di centrali Doekhi-Provstgaard, accompagnata da Floriani a destra e Pedraza a sinistra. Romagnoli e Sutalo dovrebbero andare in panchina. A centrocampo sarà l'ora di Frattesi da titolare, man of the match del Dall'Ara. Con lui Rovella in regia e Taylor. In attacco resta aperto il ballottaggio a destra, che dovrebbe vincerlo Isaksen. Più indietro Cancellieri, in mezzo a tante voci di mercato, e Noslin. Pochi dubbi invece su Dia centravanti e Zaccagni a sinistra. È arrivato Pinamonti: andrà in panchina.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Pinamonti. All.: Gattuso.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.