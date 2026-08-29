NEWS | Di Battista verrà trasferito a L'Avana: le condizioni
29.08.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Continuano a destare apprensione le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato dalla serata di ieri in un ospedale a Santa Clara, a Cuba. Come riporta il Corriere della Sera e come riportato dall’Ansa l’ex deputato del Movimento 5 Stelle avrebbe ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi e, per questo, nelle prossime ore... <<< DI BATTISTA >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide