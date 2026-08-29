Lazio, Frattesi insegue Zarate e Floccari: il dato verso il Genoa

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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è andato in gol all'esordio in Serie A con la Lazio. Una rete decisiva, che ha regalato la vittoria ai biancocelesti a Bologna. Contro il Genoa proverà a replicare. Se lo farà, riporta La Gazzetta dello Sport, affiancherà i due giocatori a segno in ciascuna delle loro prime due presenze in biancoceleste in Serie A negli ultimi 20 anni: Mauro Zarate nel 2008 e Sergio Floccari nel 2010.