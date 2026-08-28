Calciomercato Lazio | Il Siviglia molla Ratkov e vira su... Harder: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato si rivela più che mai un gioco a incastri. Il Siviglia era tra le pretendenti interessate a Petar Ratkov, centravanti della Lazio (molto vicino al Levante).

Nelle ultime ore, però, il club andaluso sembra essersi defilato e ha scelto di virare altrove. Secondo quanto riportato dal giornalista Gonzalo Tortosa, il Siviglia è in trattativa con il Lipsia per ingaggiare Conrad Harder.

Il centravanti è seguito anche dalla Lazio, è in uscita dal club tedesco, un'occasione di fine mercato. Il Siviglia, però, è alle prese con seri problemi finanziari e non è detto che la trattativa per il centravanti classe 2005 vada in porto. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, in un senso o nell'altro.