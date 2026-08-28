Calciomercato Lazio | Ritorno di fiamma per Leite? La posizione della società
28.08.2026 22:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio monitora le occasioni di mercato. Dopo l'arrivo di Pedraza, Doekhi e Galassi a parametro zero, era stato accostato nuovamente alla società biancoceleste Diogo Leite, ex compagno di reparto proprio di Doekhi ancora svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino.
Nelle ultime ore il suo nome è tornato in orbita Lazio in caso di partenza di Romagnoli ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società biancoceleste smentisce l'ipotesi di un ritorno di fiamma per il centrale portoghese.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.