WOMEN | Il programma della 3ª giornata di Women’s Cup: quando gioca la Lazio
28.08.2026 18:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale la FIGC ha reso noti gli appuntamenti per la terza giornata di Serie A Women’s Cup. La Lazio Women giocherà in casa dell’Inter nella gara decisiva in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00, in contemporanea con l’altra gara del girone tra Napoli e Parma.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.