Calciomercato Lazio | Ratkov, c'è l'offerta del Siviglia. E spunta un altro club

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Siviglia spinge per Petar Ratkov. È la squadra più avanti nella corsa al centravanti serbo, ormai in uscita. L'arrivo di Pinamonti gli ha chiuso definitivamente lo spazio nel reparto offensivo, già molto ridotto con Dia. Per questo il classe 2003 si sta convincendo a lasciare Formello dopo soli sei mesi. Come riportato da Matteo Moretto, il club spagnolo avrebbe offerto un milione di prestito ai biancocelesti per assicurarsi le prestazioni del calciatore, su cui c'è anche l'interesse del Tolosa in Francia. Si attende ora la risposta della Lazio alla proposta del Siviglia, che vuole accelerare per anticipare la concorrenza.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03