Lazio, il Padova accoglie Artistico: il comunicato ufficiale
27.08.2026 19:43 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Padova ha annunciato l'arrivo di Gabriele Artistico. Il centravanti classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo dalla Lazio. Di seguito il comunicato del club biancorosso: "Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 2002 Gabriele Artistico dalla S.S. Lazio. Artistico ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2030".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.