Lazio, Mattei: "La protesta sta facendo male a Lotito. Sta provando a..."

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Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato delle mosse di Lotito, volte a un tentativo di far riavvicinare i tifosi. Di seguito le sue parole:

"Prima di Bologna-Lazio c’è stata la ‘letterina di Natale’ del presidente, con parole che non rispecchiano il suo modo di intendere la vita. Secondo me ha capito che questa contestazione dei tifosi gli sta facendo male dal punto di vista economico, l’unico che a lui interessa".

"Anche il mercato dimostra questo, perché gli acquisti fatti adesso vanno saldati poi il prossimo anno con 20-30 milioni: con queste mosse sta provando a riportare i tifosi allo stadio perché ha bisogno di loro, dei soldi. Lo sta facendo senza scusarsi ma provando ad illudere che sia cambiato. Ma è solo un’illusione, visto che da Cortina va a Reggio per la festa di domani senza passare da Roma, quindi non ci sarà a Formello per l’allenamento a porte aperte. Domenica la Lazio dovrà avere un atteggiamento umile e di carattere, come a Bologna; è una partita da 1-X e la Lazio deve approfittarne".