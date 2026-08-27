Calciomercato Lazio | Lazzari piace in Serie A: c'è stato un sondaggio
CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Manuel Lazzari è sempre più lontano da Formello. Lo spazio si fa sempre più ristretto, con Gattuso che sembra sempre più intenzionato a voler lanciare Floriani Mussolini come terzino destro in alternativa a Marusic (almeno in questa fase iniziale).
L'opzione più concreta per il futuro dell'ex Spal sembrava il Sassuolo, ma il club neroverde ha poi virato su Belghali del Verona. Dopodiché, sembra che anche il Monza abbia messo gli occhi sul terzino biancoceleste. Adesso, però, può aprirsi un'altra opzione per Lazzari, sempre in Serie A.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cagliari avrebbe effettuato un timido sondaggio per Lazzari. Nulla di avanzato, quindi, al momento. La situazione resta da monitorare in questi ultimi giorni di mercato.