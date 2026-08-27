Ex Lazio | Guendouzi scatena una rissa: cos'è successo a Lione

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Serata ad alta tensione per Mattéo Guendouzi. Dopo la vittoria per 2-1 del Fenerbahce sul campo del Lione, che è valsa l'accesso in Champions League, l’ex Lazio è stato bersagliato per tutta la partita dai tifosi di casa per il suo passato al Marsiglia. Guendo, ovviamente, ha risposto alle provocazioni.

Prima il dito medio durante la gara, poi, al fischio finale, l’esultanza provocatoria sotto la curva avversaria con il celebre gesto di Jul, storico rapper di Marsiglia. Un’escalation che ha fatto esplodere la situazione: ne è nata una maxi rissa che ha coinvolto giocatori e staff, con momenti di tensione anche nel tunnel degli spogliatoi.

Guendouzi ha poi spiegato di aver reagito agli insulti rivolti alla sua famiglia. Una serata che il francese difficilmente dimenticherà e che sta facendo il giro del mondo.