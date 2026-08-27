Sassuolo, Pinamonti alla Lazio: il comunicato del club neroverde
27.08.2026 10:10 di Simone Locusta
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Ora è ufficiale: Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l'annuncio del club biancoceleste, è arrivato anche il comunicato degli emiliani. Di seguito la nota:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti alla SS Lazio. La società ringrazia Andrea per quanto dimostrato negli anni trascorsi in neroverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.