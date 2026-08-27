Pinamonti per il gol, Ratkov verso l’addio: la Lazio cambia il nove

27.08.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Pinamonti per il gol, Ratkov verso l’addio: la Lazio cambia il nove

RASSEGNA STAMPA - Pinamonti in entrata, Ratkov in uscita. La Lazio prova a cambiare volto al proprio attacco, affidandosi a un centravanti che dovrà finalmente garantire peso, presenza e soprattutto gol. Perché il problema della rete, negli ultimi tempi, è diventato uno dei principali tormenti biancocelesti.

Pinamonti è arrivato ieri a Formello, dove ha svolto le visite mediche e firmato un contratto fino al 2031. Come spiega il Corriere dello Sport, l'operazione dovrebbe costare complessivamente 12 milioni di euro: 3 milioni di parte fissa e 9 di bonus. Un investimento importante, reso possibile anche dalla cessione a titolo definitivo di Artistico al Padova per 3,5 milioni. Nel mercato del saldo zero, insomma, anche questo acquisto è passato attraverso un’uscita.

Pinamonti, 27 anni, rappresenta una soluzione italiana e di rendimento, chiamata a rilanciarsi in una squadra che ha disperatamente bisogno di ritrovare continuità sotto porta. Insieme a Frattesi, è uno degli ultimi acquisti pensati per dare maggiore affidabilità e concretezza.

Situazione opposta per Ratkov. Arrivato appena sette mesi fa per 13 milioni, il serbo ha raccolto appena nove presenze e nessun gol, senza riuscire a convincere né Sarri né Gattuso. Prima il tecnico cercava una punta maggiormente coinvolta nella manovra, poi è arrivata la richiesta di un centravanti più fisico, dinamico e capace di attaccare la porta. Due bocciature che hanno rapidamente trasformato il suo investimento in uno dei più deludenti della recente gestione Lotito.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.