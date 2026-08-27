Pinamonti per il gol, Ratkov verso l’addio: la Lazio cambia il nove

RASSEGNA STAMPA - Pinamonti in entrata, Ratkov in uscita. La Lazio prova a cambiare volto al proprio attacco, affidandosi a un centravanti che dovrà finalmente garantire peso, presenza e soprattutto gol. Perché il problema della rete, negli ultimi tempi, è diventato uno dei principali tormenti biancocelesti.

Pinamonti è arrivato ieri a Formello, dove ha svolto le visite mediche e firmato un contratto fino al 2031. Come spiega il Corriere dello Sport, l'operazione dovrebbe costare complessivamente 12 milioni di euro: 3 milioni di parte fissa e 9 di bonus. Un investimento importante, reso possibile anche dalla cessione a titolo definitivo di Artistico al Padova per 3,5 milioni. Nel mercato del saldo zero, insomma, anche questo acquisto è passato attraverso un’uscita.

Pinamonti, 27 anni, rappresenta una soluzione italiana e di rendimento, chiamata a rilanciarsi in una squadra che ha disperatamente bisogno di ritrovare continuità sotto porta. Insieme a Frattesi, è uno degli ultimi acquisti pensati per dare maggiore affidabilità e concretezza.

Situazione opposta per Ratkov. Arrivato appena sette mesi fa per 13 milioni, il serbo ha raccolto appena nove presenze e nessun gol, senza riuscire a convincere né Sarri né Gattuso. Prima il tecnico cercava una punta maggiormente coinvolta nella manovra, poi è arrivata la richiesta di un centravanti più fisico, dinamico e capace di attaccare la porta. Due bocciature che hanno rapidamente trasformato il suo investimento in uno dei più deludenti della recente gestione Lotito.