Lazio, Di Michele: "Pinamonti può dare una mano, ma bisogna vedere se..."

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La Lazio è pronta ad accogliere Andrea Pinamonti, nel pomeriggio di oggi svolgerà le visite mediche di rito prima di apporre la firma al contratto e mettersi a disposizione di Gattuso. Sull'argomento, ai microfoni di TMW, si espresso l'ex calciatore Di Michele: "A me non ha mai fatto impazzire, però è il meglio che si potesse prendere a certe cifre. Certo, parlando di Lazio se guardiamo al passato c'erano altri giocatori di spessore. Può dare una mano, ma bisognerà vedere se riuscirà a reggere la pressione di un ruolo che come detto ha un peso".

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