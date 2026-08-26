Lazio, quale futuro per Artistico? La Serie B continua a bussare
RASSEGNA STAMPA - C’è anche Gabriele Artistico tra i calciatori destinati all’addio alla Lazio da qui alla fine del mercato. L’attaccante avrebbe poco spazio a Formello e quindi si cerca un’altra destinazione per permettergli di continuare il percorso di crescita.
Artistico sogna la Serie A ma intanto, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, continua a ricevere avvicinamenti dalla Serie B. Sono diversi infatti i club del campionato cadetto che hanno bussato alle porte della Lazio per l’attaccante.
Tra questi sembra non esserci più il Padova, che dopo un lungo corteggiamento pare aver mollato la presa a seguito del no dell'attaccante. Altre invece le squadre che si sono fatte sotto: il Cesena, la Sampdoria e il Verona, ma soprattutto l'Avellino tornato nelle ultime ore alla carica. A pochi giorni dalla fine del mercato la Lazio e Artistico vanno a caccia della miglior soluzione possibile.