Calciomercato Lazio | Ratkov, sondaggi dalla Liga: c'è il Siviglia

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimi giorni di mercato per definire il futuro di Petar Ratkov. È in uscita, fuori dal progetto tecnico di Gattuso, ma nonostante questo ha già rifiutato le avanches di Dinamo Mosca e Southampton. Avrà sempre meno spazio alla Lazio, che ha chiuso per l'arrivo di Andrea Pinamonti dal Sassuolo. Per questo non è da escludere che il serbo possa lasciare presto Formello. Come riportato da Alredo Pedullà, su di lui ci sarebbero stati anche dei sondaggi da alcuni club de La Liga: uno di questi sarebbe il Siviglia, che ha chiesto informazioni.

Il tecnico non è stato affatto convinto dall'ex Salisburgo, che durante la preparazione è stato il miglior marcatore dei biancocelesti (insieme a Zaccagni) con sei gol. Eppure, Gattuso ha sempre ribadito di aver bisogno di un altro tipo di centravanti. Per questo Ratkov è partito fuori contro il Mantova (poi subentrato) ed è rimasto in panchina contro il Bologna (al posto di Dia ha giocato Noslin nel secondo tempo). Ora dovrà prendere una decisione sul suo futuro, visto che alla Lazio non è proprio preso in considerazione.