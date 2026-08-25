Lazio, l'ex di Taylor dice addio a Roma... con la sciarpa al collo - FOTO

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Tra Kenneth Taylor e Jade Anna van Vliet è finita. Proprio quando la sua storia sembrava destinata all'altare, dove si sarebbero promessi amore eterno. Il calciatore della Lazio e la fashion blogger si sono lasciati negli scorsi giorni e a dare l'annuncio era stata la stessa ragazza che, in queste ore, ha salutato definitivamente la Capitale. Con un post sul proprio profilo Instagram e una lunga lettera in didascalia, Jade Anna van Vliet ha detto addio a Roma con al collo la sciarpa della Lazio. Nel carosello di foto pubblicate, infatti, ce n'è anche una in cui è in ascensore con la sciarpa biancoceleste. Un ultimo dono lasciato da Taylor.

LA LETTERA - "Dire addio è una delle cose più difficili nella vita, eppure in qualche modo è anche una delle più belle. Dove finisce un'epoca, inizia un'altra. Questo lo amerò per sempre. Una città che è diventata casa, un posto dove ho imparato a sentirmi in piedi da solo, a capire le cose man mano che andavo e a costruire una vita completamente nuova da zero. E anche se questo capitolo finisce in modo diverso da quanto l'avevo immaginato, non avrei voluto viverlo con nessun altro.



Non credo nei rimpianti. Credo nell'amare profondamente, nell'apprendere lungo il cammino e nel ricordarmi che va bene non aver tutto chiaro. Quindi continuerò a fare esattamente così. Amare profondamente, imparare, crescere e fidarmi di ciò che verrà dopo.



Per ora, arrivederci Roma. Avrai sempre un pezzo di me".