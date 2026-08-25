Lazio, l'ex di Taylor dice addio a Roma... con la sciarpa al collo - FOTO

25.08.2026 15:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, l'ex di Taylor dice addio a Roma... con la sciarpa al collo - FOTO
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Kenneth Taylor e Jade Anna van Vliet è finita. Proprio quando la sua storia sembrava destinata all'altare, dove si sarebbero promessi amore eterno. Il calciatore della Lazio e la fashion blogger si sono lasciati negli scorsi giorni e a dare l'annuncio era stata la stessa ragazza che, in queste ore, ha salutato definitivamente la Capitale. Con un post sul proprio profilo Instagram e una lunga lettera in didascalia, Jade Anna van Vliet ha detto addio a Roma con al collo la sciarpa della Lazio. Nel carosello di foto pubblicate, infatti, ce n'è anche una in cui è in ascensore con la sciarpa biancoceleste. Un ultimo dono lasciato da Taylor. 

LA LETTERA "Dire addio è una delle cose più difficili nella vita, eppure in qualche modo è anche una delle più belle. Dove finisce un'epoca, inizia un'altra. Questo lo amerò per sempre. Una città che è diventata casa, un posto dove ho imparato a sentirmi in piedi da solo, a capire le cose man mano che andavo e a costruire una vita completamente nuova da zero. E anche se questo capitolo finisce in modo diverso da quanto l'avevo immaginato, non avrei voluto viverlo con nessun altro.

Non credo nei rimpianti. Credo nell'amare profondamente, nell'apprendere lungo il cammino e nel ricordarmi che va bene non aver tutto chiaro. Quindi continuerò a fare esattamente così. Amare profondamente, imparare, crescere e fidarmi di ciò che verrà dopo.

Per ora, arrivederci Roma. Avrai sempre un pezzo di me". 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.