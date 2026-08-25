Lazio, buona la prima: da quanto mancava la vittoria all'esordio in campionato
25.08.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Vittoria alla prima giornata. La Lazio conquista subito i tre punti al debutto nella nuova Serie A 2026/27: battuto il Bologna grazie alla rete di Frattesi. L'ultimo successo all'esordio in campionato risaliva al 18 agosto 2024 contro il Venezia, con Baroni in panchina. In quel caso, decisivi i gol di Castellanos, Zaccagni e l'autogol di Altare (3-1).
Ancora prima, i biancocelesti vinsero contro il Bologna all'Olimpico nel 2022 (2-1), contro l'Empoli nel 2021 (1-3) e contro il Cagliari nel 2020 (0-2). Solo sconfitte, invece, sia l'anno scorso (0-2 contro il Como) che nel 2023 (2-1 contro il Lecce).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.