Calciomercato Lazio | Sulejmani, contatti con il Lecco: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Flavio Sulejmani può lasciare la Lazio. Diverse squadre su di lui: non solo il Cosenza, anche il Lecco nelle ultime ore ha mostrato interesse per il classe 2006. Come riportato da lacasadic.com, sono in corso dei contatti tra i due club per il centravanti, che nella scorsa stagione ha segnato 12 gol e 5 assist in Primavera.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03