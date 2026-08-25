Lazio, Gattuso finalmente! I quotidiani premiano lo spirito del mister
25.08.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Cancelliamo Mantova. L'esordio di Gennaro Gattuso in Serie A sulla panchina della Lazio è stato ottimo. La sua squadra crede in quello che lui gli richiede, si dà da fare e la vince ascoldando i suoi dettami tattici. Il tecnico esprime la sua soddisfazione al termine della partita, sarà ancora più soddisfatto dopo i voti dati in pagella dai quotidiani.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.