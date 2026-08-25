Lazio - Genoa, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Gattuso

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Dopo la prima vittoria in campionato, la Lazio torna all'Olimpico. Di fronte ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi, sconfitto all'esordio contro il Napoli (non senza polemiche). Per la gara, Gattuso dovrà fare sicuramente a meno di Patric, Gigot e Cataldi; da chiarire, invece, le condizioni di Marusic e Dele-Bashiru, se potranno essere a disposizione. Di fronte a Mandas ci sarà nuovamente la coppia di centrali Doekhi-Provstgaard, accompagnata da Floriani a destra e Pedraza a sinistra. Va verso un nuovo forfait Sutalo, non ancora in condizione. A centrocampo potrebbe essere finalmente l'ora di Frattesi da titolare, man of the match del Dall'Ara. Con lui Rovella in regia e Taylor. In attacco resta aperto il ballottaggio a destra, che ora si allarga anche al ritrovato Isaksen: si gioca il posto con Cancellieri e Noslin. Pochi dubbi invece su Dia centravanti (aspettando Pinamonti...) e Zaccagni sulla fascia.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Isaksen, Ratkov. All.: Gattuso.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi.