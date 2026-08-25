Lazio, Frattesi è il primo marcatore della stagione: gli ultimi precedenti
25.08.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio ha vinto a Bologna grazie al gol di Davide Frattesi. L'ex centrocampista dell'Inter, arrivato in estate, è il primo marcatore della stagione per la squadra biancoceleste, guidata da Gennaro Gattuso. Dal 2016 al 2019, fu Ciro Immobile a stappare la nuova annata. Poi toccò a Lazzari nel 2020, a Milinkovic-Savic nel 2021, ancora a Immobile nel 2023, a Castellanos nel 2024 e a Guendouzi nel 2025. Nel 2022, invece, la prima rete fu un autogol di De Silvestri, sempre contro il Bologna ma all'Olimpico.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.