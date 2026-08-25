Lazio, Zaccagni ringrazia i tifosi: "Carattere e personalità" - FOTO

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Buona la prima per la Lazio. Vittoria a Bologna nell'esordio in campionato, siglata dal gol di Davide Frattesi da subentrato. La squadra di Gattuso sale subito a quota tre punti in classifica, mettendo da parte la figuraccia in Coppa Italia contro il Matnova. Sul suo profilo Instagram, il capitano Mattia Zaccagni ha esultato per il risultato positivo, ringraziando tutti i tifosi presenti nel settore ospiti e non solo. "Carattere e personalità. Grazie del vostro supporto", ha scritto. Di seguito il post.