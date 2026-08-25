Calciomercato Lazio | È fatta per Pinamonti: tutti i dettagli dell'affare

25.08.2026 13:48 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | È fatta per Pinamonti: tutti i dettagli dell'affare
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CALCIOMERCATO LAZIO - Trattativa chiusa per Andrea Pinamonti. Affare fatto con il Sassuolo: il centravanti sarà un nuovo giocatore della Lazio. Accordo totale tra le parti: la formula dell'operazione sarà quella di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto. La cifra da versare tra un anno varia a seconda dei bonus. Da giorni il classe '99 spingeva per lasciare il club neroverde e sbarcare nella Capitale. Ora sarà davvero così. Gattuso avrà il suo nuovo attaccante, come aveva chiesto alla società nelle scorse settimane.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.