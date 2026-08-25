Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Offerta per Harder". La situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Pinamonti, in dirittura d'arrivo dal Sassuolo. La Lazio starebbe continuando a muoversi sul mercato in attacco, almeno stando a quanto riportato all'estero. In Germania, infatti, sono sicuri che da Formello sia stata recapitata un'offerta per un altro centravanti.

A raccontarlo è il giornalista Philipp Hinze di SkySports DE: il club biancoceleste avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto per Conrad Harder del Lipsia. Si tratta di un attaccante classe 2005, che può cambiare squadra proprio negli ultimi giorni di mercato. Su di lui c'è l'interesse anche del Leeds e del Galatasaray.

Un anno fa il danese si è trasferito in Germania per circa 24 milioni di euro dallo Sporting Lisbona. E il Lipsia è vicino ad annunciare l'arrivo di Nkunku dal Milan. Harder è quindi in uscita: resta comunque difficile pensare che la Lazio possa mettere sotto contratto un altro attaccante a meno di nuove uscite, visti i paletti del mercato a saldo zero. Nell'ultima stagione il danese ha collezionato 3 gol e 4 assist in 32 partite giocate.