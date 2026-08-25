Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Pinamonti: "Here we go!"
25.08.2026 13:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
È fatta per Andrea Pinamonti alla Lazio. Il centravanti lascerà il Sassuolo e si trasferirà in biancoceleste per circa 10-12 milioni di euro. A confermare la buona riuscita dell'operazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato l'affare con il suo classico "Here we go!". Di seguito il post.
️ Lazio sign Andrea Pinamonti from Sassuolo on €3m loan deal plus €11m buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
The expectation is for the buy clause to be activated in summer 2027. 🫱🫲 pic.twitter.com/7QjPlgWUrA
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.