Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Pinamonti: "Here we go!"

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È fatta per Andrea Pinamonti alla Lazio. Il centravanti lascerà il Sassuolo e si trasferirà in biancoceleste per circa 10-12 milioni di euro. A confermare la buona riuscita dell'operazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato l'affare con il suo classico "Here we go!". Di seguito il post.

️ Lazio sign Andrea Pinamonti from Sassuolo on €3m loan deal plus €11m buy option clause.



The expectation is for the buy clause to be activated in summer 2027. 🫱‍🫲 pic.twitter.com/7QjPlgWUrA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026