Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Pinamonti: "Here we go!"

25.08.2026 13:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Pinamonti: "Here we go!"
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È fatta per Andrea Pinamonti alla Lazio. Il centravanti lascerà il Sassuolo e si trasferirà in biancoceleste per circa 10-12 milioni di euro. A confermare la buona riuscita dell'operazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato l'affare con il suo classico "Here we go!". Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.