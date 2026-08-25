Lazio, che esordio per Floriani Mussolini: le pagelle dei quotidiani

25.08.2026 14:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, che esordio per Floriani Mussolini: le pagelle dei quotidiani

L'infortunio di Adam Marusic ha permesso a Floriani Mussolini di fare il suo esordio con la maglia della Lazio. Il suo ingresso porta ulteriore stabilità alla difesa biancoceleste, nonostante il giallo incassato a pochi minuti dal suo ingresso. Per 70' più recupero Floriani dà certezze, porta a termine una partita impeccabile che gli vale la promozione sulle pagelle dei quotidiani con voti che arrivano addirittura a toccare il 7. 

IL MESSAGGERO - Floriani Mussolini 6

TUTTOSPORT - Floriani Mussolini 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Floriani Mussolini 6,5

CORRIERE DELLA SERA - Floriani Mussolini 6

QUOTIDIANO SPORTIVO - Floriani Mussolini 6

REPUBBLICA - Floriani Mussolini 6.5

IL TEMPO - Floriani Mussolini 7

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.