Lazio, che esordio per Floriani Mussolini: le pagelle dei quotidiani
25.08.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
L'infortunio di Adam Marusic ha permesso a Floriani Mussolini di fare il suo esordio con la maglia della Lazio. Il suo ingresso porta ulteriore stabilità alla difesa biancoceleste, nonostante il giallo incassato a pochi minuti dal suo ingresso. Per 70' più recupero Floriani dà certezze, porta a termine una partita impeccabile che gli vale la promozione sulle pagelle dei quotidiani con voti che arrivano addirittura a toccare il 7.
IL MESSAGGERO - Floriani Mussolini 6
TUTTOSPORT - Floriani Mussolini 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Floriani Mussolini 6,5
CORRIERE DELLA SERA - Floriani Mussolini 6
QUOTIDIANO SPORTIVO - Floriani Mussolini 6
REPUBBLICA - Floriani Mussolini 6.5
IL TEMPO - Floriani Mussolini 7
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.