NEWS | Federica Brignone si opera di nuovo: "Ho ancora dolore"

Federica Brignone si sottoporrà a un nuovo intervento alla gamba. Ad annunciarlo è la stessa campionessa di sci tramite i social: “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente... <<< FEDERICA BRIGNONE >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini