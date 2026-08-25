Lazio, Mattei: "Il risultato di Bologna nasconde tutto. Lettera di Lotito? Inutile"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Mattei è intervenuto a RadioSei per esprimersi sulla vittoria della Lazio a Bologna e per commentare la lettera di Lotito pubblicata ieri sul sito ufficiale della società. Ecco le sue parole: "Frattesi ha cambiato la partita, ha fatto gol, ha fatto prendere due ammonizioni al Bologna, ha salvato la porta. Mandas fuori dai pali non mi convince ma in porta ha una reattività fondamentale, ieri è stato decisivo."

"Che campionato farà la Lazio? Bisogna capire se Romagnoli resterà o meno. Pinamonti credo arriverà. Ad ogni modo parliamo di una squadra che non riuscirà ad andare in Europa, questi acquisti sono stati fatti per non precipitare in classifica."

"Il risultato nasconde tutto, in caso di sconfitta le critiche ci sarebbero state. Ok i tre punti, Bologna è una trasferta complicata, ma la Lazio ha fatto un tiro in porta e Mandas è stato uno dei migliori in campo. Chiaro, le partite si vincono anche così, ma non bisogna suonare la fanfara. Lettera di Lotito? Inutile. Non sono lettere reali, fanno arrabbiare ancora di più il tifoso. Parlano di sentimenti che il presidente non prova”.