Lazio Basket, progetto Colors: tre podi e oltre mille giovani coinvolti

Tre squadre sul podio in quattro categorie, oltre mille atleti coinvolti e un progetto che nasce da lontano, nel 2008, operando in sei periferie e costruendo una rete che coinvolge una parrocchia, un orfanotrofio, Arco Iris, due scuole e un istituto tecnico-professionale Don Bosco.

Questo è il movimento Colors che ha visto i suoi atleti e le sue atlete protagoniste di un torneo che ancora una volta ha certificato la forza del progetto che mette al centro lo sport come strumento di educazione, salute e integrazione.

Le più piccole, Under 13, hanno perso la finale ma si sono o fatte valere fino all’ultimo, mostrando carattere e entusiasmo. Grande soddisfazione anche per le Junior, che hanno conquistato la finale per il terzo e quarto posto, chiudendo il torneo sul terzo gradino del podio.

Il bilancio complessivo parla chiaro: la Lazio porta tre squadre su quattro sul podio. Le Senior chiudono al 3° posto, le Junior al 3°, le Jovenis al 4° e gli Iniciados conquistano uno splendido 2° posto.

Sono 30 le borse di studio universitarie e tecniche attivate attraverso il progetto. Alcune ragazze hanno avuto la possibilità di proseguire il proprio percorso anche all'estero: Fabiana e Tania, entrambe cresciute senza una famiglia, oggi giocano negli Stati Uniti, mentre altre due atlete sono in Portogallo.

Il percorso non termina con la scuola o con il campo da basket: più di 15 ragazze sono già state accompagnate verso il mondo del lavoro, trasformando la formazione ricevuta negli anni in autonomia e prospettive per il futuro. Insomma dietro una medaglia ci sono allenamenti, scuole, borse di studio, opportunità professionali e centinaia di ragazzi e ragazze che trovano nello sport un luogo in cui sentirsi parte di una comunità.