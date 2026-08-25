Lazio, Taylor esulta per la vittoria di Bologna: il post sui social
25.08.2026 15:45 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Kenneth Taylor si è fatto subito trovare pronto dopo la prestazione sottotono contro il Mantova in Coppa Italia, e adesso vuole definitivamente rialzarsi per tornare ad essere il riferimento a centrocampo di cui ha bisogno la Lazio di Gattuso.
Intanto, il classe 2002 si gode la prima vittoria stagionale al Dall'Ara di Bologna ed esulta così tramite un post che ha pubblicato su Instagram: "we’re off & running "