Lazio, Doekhi sul debutto in Serie A: la reazione del difensore

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Danilo Doekhi debutta ufficialmente in Serie A con la maglia della Lazio al Dall'Ara di Bologna. Il difensore centrale ha giocato in coppia con Provstgaard, regalando alla squadra di Gattuso una prestazione attenta e ponderata, in quella che è stata la prima vittoria biancoceleste del campionato.

Il calciatore olandese si gode quindi il suo esordio nel campionato italiano, e tramite un post su Instagram ha espresso la sua soddisfazione per i primi tre punti ottenuti con la Lazio: "Serie A debut ️ 3 points ️ #ForzaLazio" ha commentato il classe 1998.