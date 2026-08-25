Lazio, Doekhi sul debutto in Serie A: la reazione del difensore
25.08.2026 16:15 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Danilo Doekhi debutta ufficialmente in Serie A con la maglia della Lazio al Dall'Ara di Bologna. Il difensore centrale ha giocato in coppia con Provstgaard, regalando alla squadra di Gattuso una prestazione attenta e ponderata, in quella che è stata la prima vittoria biancoceleste del campionato.
Il calciatore olandese si gode quindi il suo esordio nel campionato italiano, e tramite un post su Instagram ha espresso la sua soddisfazione per i primi tre punti ottenuti con la Lazio: "Serie A debut ️ 3 points ️ #ForzaLazio" ha commentato il classe 1998.