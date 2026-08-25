Lazio, le decisioni del giudice sportivo: confermate 4 ammonizioni

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All'indomani della prima giornata di Serie A, che si è conclusa con i posticipi Bologna - Lazio e Roma - Fiorentina, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega. Per quanto riguarda i biancocelesti, sono state confermate 4 ammonizioni: Cancellieri, Floriani Mussolini e Provstgaard per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e Dia "per comportamento non regolamentare in campo".

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