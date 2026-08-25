Lazio, Floriani Mussolini sull'esordio: "Lo sognavo da una vita" - FOTO

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Romano Floriani Mussolini ha esordito ufficialmente con la Lazio nella partita con il Bologna. Il classe 2003 è subentrato a gara in corso al posto dell'infortunato Marusic e ha subito colto l'opportunità per offire una buona prestazione alla squadra di Gattuso.

Un sogno che si avvera per l'ex Cremonese, che ha commentato così sui social l'esordio ufficiale della sua nuova avventura in maglia biancoceleste: "Chi mi conosce sa cosa è significato per me debuttare con questa maglia ieri. Una vita che sognavo questo momento che finalmente è arrivato… Che sia solo l’inizio 🩵"