Lazio, Mastroianni approva Pinamonti: "Operazione coerente con quello che cerca Gattuso"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Dario Mastroianni (Dazn) ha detto la sua sull'acquisto di Pinamonti, in dirittura d'arrivo, da parte della Lazio: "Per maturità e continuità acquisita, è un incastro che può funzionare. È un ragazzo che il nostro campionato lo conose alla perfezione, è un’operazione coerente anche con le disponibilità che ha la Lazio sul mercato".

"Mi sembra un colpo giusto, forse a tratti è un attaccante che è stato anche sottostimato nella sua carriera. ​​​​​​​​​​​​È​​​​​​​ abituato a fare il riferimento di un 4-3-3, anche se secondo me può fare ancora meglio con un giocatore diverso al suo fianco".

"Pinamonti risponde all’identikit fatto ieri da Gattuso. Ha un impatto fisico importante quando va a pressare, lavora per la squadra, è un funzionale all’idea che ha il tecnico in testa. Non ha lo status della punta sulla quale puoi costruire la squadra, ma ha l’attitudine giusta per dare una mano e soddisfazioni, è ​​​​​​​​​​un incastro di mercato giusto, è un profilo corretto, poi è chiaro che i gol devono arrivare da tutti”.

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