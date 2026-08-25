Serie A, Lazio - Genoa: dove vedere il match in tv e in streaming

La Lazio non poteva desiderare debutto migliore per mettersi alle spalle anche l'eliminazione in Coppa Italia. Contro il Bologna i biancocelesti hanno centrato la prima vittoria stagionale che ha sicuramente portato entusiasmo e fiducia anche in vista della prossima sfida, nel secondo turno di campionato la squadra di Gattuso affronterà il Genoa all'Olimpico.

La partita è in programma domenica 30 agosto alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su Dazn visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, Lazio - Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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