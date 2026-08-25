Lazio-Genoa, vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Liguria: i motivi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il Prefetto di Roma ha disposto per Lazio-Genoa (in programma domenica 30 agosto), il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Liguria. All'interno del provvedimento sono spiegate le motivazioni:

"Vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 30 del 18 agosto 2026 che sottopone alla valutazione del Prefetto, sentito il Questore, l’opportunità di disporre il divieto di vendita dei tagliandi di accesso allo Stadio Olimpico ai residenti nella Regione Liguria, in ragione della rivalità che contrappone le due tifoserie, sfociata, in occasione di precedenti incontri, in episodi di violenza, da ultimo nell’incontro “Genoa C.F.C. – S.S. Lazio” del 10 aprile 2022, quando i tifosi genoani avevano teso un agguato al corteo dei tifosi laziali diretti allo Stadio rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine nonché alla luce dei disordini verificatisi il 14 dicembre 2025 a Genova, in occasione della partita tra la squadra del Genoa e quella dell’Inter, i cui tifosi sono storicamente gemellati con quelli della Lazio, quando un nutrito gruppo di ultras liguri tentavano di aggredire i tifosi interisti con un fitto lancio di materiale esplodente e oggetti contundenti, evento che potrebbe indurre i tifosi biancocelesti a vendicare i sodali dell’Inter in occasione dell’incontro di calcio del 30 agosto p.v.".