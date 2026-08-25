WOMEN | Lazio - Parma: dove vedere il match in tv e in streaming
25.08.2026 18:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo la vittoria all'esordio contro il Napoli, la Lazio Women mette nel mirino il Parma. Il match, valido per la seconda giornata di Serie A Women's Cup, è in programma domenica 30 agosto alle 18:00 al Fersini di Formello. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Serie A Femminile.
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