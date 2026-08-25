Calciomercato Lazio | Pinamonti, mercoledì le firme: cifre e formula dell'affare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Andrea Pinamonti è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Lazio. Mancano solamente le firme che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arriveranno nella giornata di domani. Gli ultimi interrogativi riguardavano la formula, ma per arrivare a dama, e dare a Gattuso un centravanti affidabile, la dirigenza della Lazio ha optato per l'acquisto a titolo definitivo.

L'altro scenario era quello relativo al prestito con diritto di riscatto (con Pinamonti che, in scadenza di contratto, avrebbe dovuto rinnovare per un altro anno col Sassuolo). Preferendo il trasferimento a titolo definitivo, al contrario, il club biancoceleste darà una parte fissa subito e il resto sotto forma di bonus al raggiungimento di alcuni (facili) obiettivi, per una cifra totale di 12 milioni.

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